Der TVB Gerlitzen Alpe-Ossiacher See lud zur Vollversammlung aller Mitglieder.

BODENSDORF. Knapp 40 Touristiker und Interessierte nahmen an der Vollversammlung und am vorhergehenden Workshop des Tourismusverbandes Gerlitzen Alpe-Ossiacher See teil.

Erlebnis Card neu

Die Vorsitzende Veronika Zorn-Jäger berichtete über die touristischen Entwicklungen im Jahr 2019 in der Region. Neben der Vorstellung aktueller Projekte, wie die Errichtung eines 600 Meter langen Holzsteges im Bleistätter Moor und einer schwarzen Mountainbike Downhill Strecke (von der Kanzelhöhe ins Tal), wurden auch die Jahresrechnung 2018 verabschiedet und der Vorstand entlastet. Ebenso wurde das Budget für 2020 beschlossen. Der Geschäftsführer der Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See, Georg Overs, berichtete über die vergangene Saison und gab Einblicke für die Projekte 2020. So sind beispielsweise Neuerungen beim Erlebnis Card Programm zu erwarten.

Wohin führt der Weg?

Der gemeinsame Workshop mit dem Thema „Wunsch und Realität – Erwartungen an den Tourismusverband und an die Region Villach Tourismus GmbH“ bot allen Mitgliedern Gelegenheit, sich einzubringen. „In kleiner Runde konnten neue, interessante Vorschläge generiert werden, derer wir uns nun annehmen werden“, sagt Veronika Zorn-Jäger.