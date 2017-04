OSSIACH. Wer ist das beste Landesjugendorchester im Land?Genau diese Frage stellt sich eine Jury am Sonntag, den 7. Mai ab 10 Uhr beim 6. Kärntner Landeswettbewerb für Jugendblasorchester in der CMA Ossiach. Von insgesamt 11 Ensembles aus ganz Kärnten muss die Jury entschieden, wer weiter zum Bundeswettbewerb nach Linz fahren darf.Das gemeinsame Musizieren in einem Orchester ist von großer Bedeutung für die musikalische Entwicklung von jungen Musikern. Das Miteinander in den Gruppen, die gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Gruppendynamik sind wichtige Kriterien für die Qualität eines Jugendorchesters und dessen Erfolge. Alle zwei Jahre findet der landesweite Jugendblasorchester-Wettbewerb statt, bei dem sich vereinseigene-, vereinsübergreifende Jugendblasorchester, sowie Musikschulorchester und Auswahlorchester messen.

Übersicht der teilnehmenden Jugendblasorchester

Gravitus Filiorum Orchestra um 10 UhrJugendorchester Gitschtal um 10.20 UhrMinis der Trachtenkapelle Seeboden um 10.40 UhrOrchester der Musikschule Hermagor um 11 UhrRegionales Jugendorchester Müslikanten um 11.20 UhrKlangWolke um 11.40 UhrOrchester der VS Molzbichl um 13 UhrJuBlaMu Feistritz/Drau - Weißenstein um 13.20 UhrJBO der Werkskapelle Pöls um 13.40 UhrJugendblasorchester der Stadtkapelle & Musikschule St. Andrä/Lav um 14 UhrJugendblasorchester des Musikverein Trachtenkapelle Molzbichl um 14.20 UhrDie teilnehmenden Orchester treten je nach Altersdurchschnitt und Schwierigkeitsgrad des interpretierten Repertoires in den Stufen AJ (sehr leichte Jugendblasorchester-Literatur) bis EJ (schwere Jugendblasorchester-Literatur) an und geben ein Pflichtstück und ein Selbstwahlstück zum Besten. Der Wettbewerb verfolgt besonders das Ziel, jungen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit zu bieten, sich neben dem Einzelunterricht am Instrument orchestral weiterzuentwickeln und bereitet sie auf den folgenden Eintritt in die österreichischen Musikkapellen vor.Nähere Informationen erhalten Sie beim Kärntner Blasmusikverband unter der Telefonnummer 0664/4515786.