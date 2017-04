, 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

Amthof , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Das Opern-Kabarett von und mit Birgitta Wetzl & Bettina Wechselberger wird am Donnerstag, 4. Mai um 20 Uhr im Innenhof des Amthof aufgeführt und erzählt von "Alltagsg´schichten & Heiratssachen".



Eintritt: EUR 10,- im Vorverkauf im "Lichtblick" und bei den Beraterinnen, EUR 15,- an der Abendkasse



Für weitere Informationen steht Ihnen das "Lichtblick-Team" gerne unter 04276/29829 oder per Mail an office@lichtblick-fe.at zur Verfügung.