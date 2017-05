HIMMELBERG. In Himmelberg findet wieder jeden ersten Freitag im Monat der Bauernmarkt auf dem Marktplatz statt. Das nächste Mal ist das am Freitag, dem 5. Mai, der Fall. Ab 15 Uhr bieten Fieranten aus der Region ihre Spezialitäten und Köstlichkeiten zum Verkauf an. Der Bauernmarkt ist als Kommunikationszentrum in Himmelberg bekannt.