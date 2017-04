Besenbinden für die Kärntner Kinderkrebshilfe

AT

FELDKIRCHEN. Für ein sauberes Feldkirchen – unter diesem Motto findet am Samstag, dem 29. April, im Rahmen des Wochenmarktes auf dem Hauptplatz in Feldkirchen die Besenbinden-Aktion statt. Ab 10 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit sich selbst unter fachmännischer Anleitung einen Reisigbesen zu binden oder gegen eine Spende einen fertigen Besen zu erwerben. Am Programm stehen ein Schätzspiel, ein „Promi-Besenbinden“ und Live-Musik mit „Die Malzbratla“. Moderation: Peter Michael Kowal. „Die gesamten Einnahmen dieser Aktion kommen der Kärntner Kinderkrebshilfe zugute“, berichtet Initiator Alfred Cernic.