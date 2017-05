Corina Kuhs lädt zum Solokonzert

Am Samstag, dem 13. Mai findet in der Kunststube KuhsArt in Pulst ein Solokonzert von Corina Kuhs statt.Beginn ist um 19.30 in der Burggasse 9.Eintritt: Freiwillige SpendeEin Solokonzert der Sängerin und Multiinstrumentalistin Corina Kuhs garantiert musikalische Abwechslung!Mindestens zehn verschiedene Instrumente aus aller Welt und aus verschiedenen Zeitepochen kommen bei ihren Präsentationen zum Einsatz, dabei so außergewöhnliche wie beispielsweise Khaen, Dan Moi, Autoharp, Saitentamburin, Sansula, Hümmelchen, Organetta, Schalmei, Dulcimer, Shruti-Box, Schlitztrommel oder Brian-Boru Harfe und vieles mehr.

Musikalische möchte die Corina Kuhs nicht einengen lassen. Auf ihren Instrumenten entsteht vielfältigste Musik: Innovative Coverversionen, Eigenkompositionen und Ethno-Improvisationen gewürzt mit einer sehr wandlungsfähigen Stimme.