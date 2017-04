FELDKIRCHEN. Am Freitag, dem 28. April um 20 Uhr wird im Rahmen des Literarischen Quintetts aus dem neuen Roman "Die große Heimkehr" von Anna Kim im Amthof in Feldkirchen gelesen.In diesem Werk stellt die Autorin den Teilungsprozess der Halbinsel Korea literarisch in den Mittelpunkt. Der Roman ist Spionagegeschichte, historischer und politischer Roman in einem. Zur Diskussion steht auch die Frage, was bedeutet Heimat?„Ein Muss-Buch zur Zeit“ nannte Werner Krause in der Kleinen Zeitung vom 16.2.2017 dieses Werk. Ob das so ist, wird das Literarische Quintett, gemeinsam mit dem Publikum versuchen herauszufinden.

Inhalt

Über die Autorin

Seoul im April 1960. Johnny Kim, seine Geliebte Eve Moon und sein bester Freund aus Kindertagen Yunho Kang sind auf der Flucht vor der berüchtigten Nord- West-Jugend, einer antikommunistischen, paramilitärischen Schlägertruppe im Dienst der Regierung Südkoreas. Diese steht kurz vor dem Zusammenbruch, seit Wochen geht die Bevölkerung gegen den autokratischen Präsidenten Rhee auf die Straße. Gemeinsam wagen Johnny, Eve und Yunho die illegale Überfahrt nach Japan und finden Unterschlupf und Arbeit im koreanischen Viertel Osakas. Doch schon bald werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ein Mädchen ist verschwunden, und der Verdacht fällt auf Johnny ...Spionagegeschichte, politischer und historischer Roman in einem, handelt Die große Heimkehr von Freundschaft, Loyalität und Verrat, vom unmöglichen Leben in einer Diktatur. Das Buch erzählt von den Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel und von den Anfängen des heutigen Nordkorea, als die Gewaltherrschaft Kim II Sungs noch in den Kinderschuhen steckte. Und es stellt sich der Frage: Wem gehört Geschichte? Den Siegern, die Archive verschließen und Dokumente schwärzen? Oder dem Einzelnen, der seine Erfahrungen von Verlust und Verlorenheit an andere weitergibt. Verlierer wie er selbst?Anna Kim wurde 1977 in Südkorea geboren. 1979 zog die Familie nach Deutschland und schließlich weiter nach Wien, wo die Autorin seit 1984 lebt. 2004 erschien ihr erstes Buch Die Bilderspur. Seither veröffentlicht sie Romane und Essays, Die gefrorene Zeit, (2008) , Anatomie einer Nacht (2012).Nähere Informationen finden Sie auf www.kultur-forum-amthof.at.