DSG Union Köstenberg lädt zum Tanz

AT

, Köstenberger Dorfweg 8 , 9231 Köstenberg AT

Gasthaus Gröblacher , Köstenberger Dorfweg 8 , 9231 Köstenberg AT

KÖSTENBERG. Die DSG Union Köstenberg lädt am Samstag, 3. Februar um 20.30 Uhr ins Gasthaus Gröblacher, Köstenberger Dorfweg 8, zum traditionellen Sportlerball.



Die Besucher und Besucherinnen erwartet Tanz- & Discomusik mit DJ Rene sowie ein Glückshafen mit tollen Preisen uvm.



Die Mitternachtseinlage gestaltet heuer die Landjugend Köstenberg.



Außerdem brauchen Sie sich um das nach Hause kommen keine Gedanken zu machen, ein Heimbring-Service mit Taxi Elke steht bereit.



Karten: Vorverkauf: € 5,- und an der Abendkassa: € 7,-



Karten erhalten Sie im Vorverkauf und an der Abendkasse.





Nähere Infos auf Facebook.