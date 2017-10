AT

Feldkirchen in Kärnten

Stadtsaal , Hauptplatz 12 , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Volles Haus und tolle Stimmung ist am Samstag, den 28. Oktober garantiert, wenn um 19.30 Uhr in den Stadtsaal Feldkirchen zum jährlichen "Fest der Stimmen" geladen wird.



Für musikalische Unterhaltung sorgen heuer u.a. der MGV Kaning Kammerchor Norbert Artner, Die jungen fidelen Lavanttaler, der Gemischte Chor Grafenstein uvm.



Unter der Moderation von Seppi Rukavina erwartet Sie ein klangvoller Abend mit zahlreichen Highlights, den Sie nicht versäumen sollten.



Karten erhältlich bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen (Trafik Kraxner und Trafik Pertl in Feldkirchen ) und im Tourismusbüro Feldkirchen