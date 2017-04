ST. URBAN. Am Samstag, den 6. Mai lädt die Trachtenkapelle St. Urban um 19 Uhr zum großen Frühlingskonzert unter der Leitung von Erich Schinegger in der Mehrzweckhalle St. Urban.



Das Konzert steht heuer unter dem Motto "Berufungen & Visionen".



Karten im Vorverkauf EUR 8,- und an der Abendkasse EUR 10,-



Karten erhältlich in der Raiffeisenbank St. Urban und im Gemeindeamt sowie bei allen Musikerinnen und Musikern der Trachtenkapelle