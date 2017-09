Großes Feuerwehrfest in Feldkirchen

FELDKIRCHEN. Am Samstag, 7. Oktober lädt die Feuerwehr Feldkirchen zum Feiern ein.



Das bunte Programm startet um 11 Uhr mit Feuerlöschvorführungen, Geräteschau und Drehleiterfahrten.



Für Ihr leibliches Wohl ist mit warmer Küche bestens gesorgt.



Um 16 Uhr beginnt der Abschnittstag mit Fahrzeugsegnung und ab 20 Uhr wird es mit "Stirke" in der Kellerbar "Taft Funk" musikalisch.



Außerdem erwartet die BesucherInnen das traditionelle Bierkrug schupfen und ein Gewinnspiel, bei dem als Hauptpreis ein Puntigamer Fahrrad, gesponsert vom Getränke Markt, und viele weitere Sachpreise warten.



Karten: Vorverkauf EUR 5,- und an der Abendkasse EUR 7,-



Nähere Informationen auf www.feuerwehr-feldkirchen.com.