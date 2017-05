Im Stadtsaal wird feinstes gesungen!

AT

FELDKIRCHEN. „Singen vom Feinsten“ lautet das Motto am Samstag, dem 6. Mai, im Stadtsaal in Feldkirchen. Um 19.30 Uhr geben der Bleiberger Viergesang, das Doppelsextett Velden und „Die Rosentaler“ ein Konzert. Moderiert wird der Abend von Seppi Rukavina. Karten gibt’s im Touristikbüro und in der Trafik Kraxner auf dem Hauptplatz.