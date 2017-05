Jubiläumsfeier: Zehn Jahre „Zum Wirtshaus“

, Hauptplatz , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Seit genau zehn Jahren hat das Gasthaus „Zum Wirtshaus“ auf dem Hauptplatz seine Türen geöffnet. Die Wirte Gordana und Didi Sickl feiern diesen Jubiläum am Freitag, dem 5. Mai. Die Feier mit Live-Musik von „Zeitlos“ beginnt um 20 Uhr. Auf die Besucher warten ein Begrüßungsgetränk und Snacks. „Wir wollen uns bei unseren treuen Stammgästen bedanken“, betont Didi Sickl. Sein „Wirtshaus“ ist seit der Eröffnung vor zehn Jahren nicht mehr wegzudenken, weil Sickl zum Geschehen auf dem Hauptplatz seinen Teil beiträgt. So bewirtet er zum Beispiel am Sonntag und Montag auch am Krämermarkt die Besucher.