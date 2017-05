Kindersicherheits-Olympiade in Glanegg

GLANEGG. Dann mögen die Spiele beginnen, wenn es am Dienstag, dem 16. Mai wieder mit der Kindersicherheits-Olympiade losgeht. Von 8 bis 12 Uhr werden die Volksschüler aus verschiedenen Volksschulen am Sportplatz in Glanegg zeigen, was sie über das Thema Sicherheit wissen. Bei Schlechtwetter geht die Veranstaltung im Kultursaal Glanegg über die Bühne. Die SAFETY-Tour ist ein vom Österreichischen Zivilschutzverband veranstalteter Sicherheitswettbewerb für Kinder im Alter von ungefähr zehn Jahren. Dort lernen sie, wie ein Feuerlöscher funktioniert, wie die Gefahrensymbole aussehen und vieles mehr. Die Bezirkssieger qualifizieren sich für das Landesfinale am 31. Mai 2017 in Klagenfurt. Der Landessieger wird eingeladen, Kärnten beim abschließenden Bundesfinale am 20. Juni 2017 in Wiener Neustadt zu vertreten.