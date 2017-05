Matinee Schloss Albeck Feldkirchen A.Haselmaier "Über den Wolken" singt R. Mey

11.05.2017, 10:24 Uhr

"Über den Wolken" An diesen Vormittag verführt Sie der Interpret in das träumerische und kritische Liedgut Reinhard Mey's. Die schönsten Lieder & Balladen werden diesmal zum Besten gegeben. Seit seiner Jugend hat Haselmaier keine Tournee seines Lieblingchansoniers ausgelassen und spielt mittlerweile über 300 Mey-Lieder. Selbstverständlich wird auch diesmal die Gage an "Kärntner in Not" gespendet.