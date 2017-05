Modenschau bei „Nimo“

, Flurweg 3 , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

Modehaus NIMO , Flurweg 3 , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Die aktuelle Frühjahrsmode wird am Samstag, dem 6. Mai, präsentiert. „Nimo“-Geschäftsführerin Ingrid Maier veranstaltet die traditionelle Frühjahrsmodenschau. „Auf dem Laufsteg werden bekannte Feldkirchnerinnen und Feldkirchner zu bewundern sein“, kündigt Maier an. In den Dienst des Modehauses „Nimo“ stellen sich auch Fußballer des SV M&R Feldkirchen, die das Fußballfeld gegen den Laufsteg tauschen. Beginn der Modenschau ist um 10 Uhr in der Kirchgasse direkt vor dem Geschäft. Auch die musikalische Unterhaltung kommt nicht zu kurz: Die bekannte Sängerin Tamara Kapeller tritt im Rahmen der Modenschau auf. Die „Nimo“-Modenschau ist Teil von „Feldkirchen blüht auf“, eine Aktion der Stadtgemeinde Feldkirchen.