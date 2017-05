Muttertag mit Udo Wenders

, Hauptplatz , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Zu Ehren aller Mütter veranstaltet die Stadtgemeinde Feldkirchen am Sonntag, dem 14. Mai, mit Beginn um 14 Uhr ein Muttertagskonzert auf dem Hauptplatz. „Wir möchten allen Müttern ein paar schönen Stunden bescheren“, betont Bürgermeister Martin Treffner. Er konnte für einen Auftritt den bekannten Kärntner Schlagersänger Udo Wenders gewinnen. Ehe er auf der Bühne steht, wird auch die Feldkirchner Sängerin Tamara Kapeller einige Lieder zum Besten geben. Ein Besuch zahlt sich nicht nur wegen des Konzertes aus. „Jede Mutter erhält kostenlos ein Eis oder ein Törtchen, natürlich so lange der Vorrat reicht“, kündigt Bürgermeister Treffner an, „wir wollen mit diesem Konzert auch am Muttertag die Innenstadt beleben.“