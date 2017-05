Nostalgie-Disco beim „Kreuzwirt“

, Wimitzerstr. 8 , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

ST. ULRICH. Vor über 30 Jahren übernahm Walter Scheiber den Traditions-Gasthof „Kreuzwirt“ in St. Ulrich bei Feldkirchen und führte die Disco-Abende ein. „Jeden Freitag wurde unsere Gaststube in eine Disco umfunktioniert“, erinnert er sich, „die Gäste sind aus allen Landesteilen gekommen, und es hat in der gesamten Ortschaft kein unverparktes Plätzchen mehr gegeben.“

Mittlerweile finden solch nostalgische Disco-Abende wieder in regelmäßigen Abständen statt, das nächste Mal am Freitag, dem 12. Mai, mit Beginn um 20 Uhr.