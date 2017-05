Sonntags um elf – Klavier-Duo in Ossiach

OSSIACH. Die Pianisten Cousins Johannes und Erwin Kropfitsch sind seit ihrer frühen Kindheit in intensiver musikalisch pianistischer Zusammenarbeit verbunden. Daher wählen sie auch gerne und mit großem Vergnügen das Klavier Duo Spiel als besondere klangliche Herausforderung, um sich der pianistisch äußerst attraktiven Literatur zu widmen. Zu hören gibt es sie am, dem, um 11 Uhr im Alban Berg Saal Stift Ossiach.Programm: B. Britten, J. Brahms, C. Saint Saens, R. BatikWeitere Informationen finden Sie hier ------> Kropfitsch Music Projects