FELDKIRCHEN. Am Samstag blüht ein Feldkirchner Betrieb im wahrsten Sinne des Wortes auf: Die Naturgärtnerei Wedenig lädt am 29. April von 8 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Gärtnerei. Dieser Tag ist bei den Kunden sehr beliebt. „Zum Beispiel wegen der großen Auswahl an Balkonblumen“, begründet Inhaber Michael Wedenig. Die Besucher werden vom „Tafelspitz Creativ Catering Service“ bewirtet. Nicht nur die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten, sondern auch die Kinder. Dafür ist Clown Jabu verantwortlich, der die Kinder um 11 und 16 Uhr unterhält. Dazwischen versucht er sich in den Glashäusern als Gärtner.

Als Aktion gibt es am Tag der offenen Gärtnerei zehn Prozent Rabatt auf jeden Einkauf in Form eines Einkaufsgutscheins.