Gasthaus Kramerwirt "Uhr" , Klein St. Veit 4 , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Am Sonntag, dem 30. April um 20 Uhr findet wieder der traditionelle "Tanz in den Mai" der Landjugend Klein St. Veit beim Gasthof Kramerwirt "Uhr" in Feldkirchen statt.



Heuer sorgen die "Goggauseer" und "DJ Marty de la Vega" für die musikalische Untermalung.



Karten sind bei alle Mitgliedern der LJ Klein St.Veit erhältlich.



Preise im Vorverkauf EUR 6,- und an der Abendkasse EUR 8,-.