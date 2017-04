EBENE REICHENAU. Am Samstag, dem 29. April von 21 bis 3 Uhr lädt die Landjugend Ebene Reichenau bereits zum 5. Mal in den Nockstadl zur steilsten Party der Alpen.Wieder mit dabei sind DJ "Maxx" Markus Zechner sowie Sänger und Entertainer "Junior" Herbert Junior Schnalzer. Sie sorgen für die Stimmung, die es für diese Nacht braucht!Auf die ersten 100 Gäste wartet ein Freigetränk.Als Special ist an diesem Abend wieder ein toller Überraschungsact geplant den Sie nicht versäumen sollten.

Karten im Vorverkauf EUR 6,- und an der Abendkasse EUR 9,-Eintrittskarten gibts im "Gasthaus Café Nockalmstüberl", bei der "BP Tankstelle Ernst Pertl", bei den "Raiffeisenbankstellen Reichenau und Patergassen" und natürlich bei allen Mitgliedern der Landjugend Ebene Reichenau.Kein Einlass unter 16 Jahren!Nutze die Gelegenheit und sei dabei beim Trachtenclubbing im Nockstadl - "die steilste Party der Alpen".