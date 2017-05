Vom Aschenputtel zur künstlerischen Umsetzung

FELDKIRCHEN. Die in Deutschland geborene Künstlerin Marlies Liekfeld-Rapetti hat nach einem längeren Aufenthalt im Ausland ihren Lebensmittelpunkt nun wieder in Klagenfurt und präsentiert sich in der Stadtgalerie Feldkirchen mit einer ersten größeren Ausstellung seit ihrer Rückkehr. Unter dem Motto "sprachsehen" präsentiert sie am, dem, umin der Stadtgalerie Amthof Feldkirchen Objekte und Bilder. Gebrüder Grimms Märchen vom Aschenputtel dient als Anlass für eine künstlerische Umsetzung, in der die moralische Entscheidung zwischen Gut und Böse eindeutig und bildhaft zutage tritt. Die Ausstellung ist bis 23. Juni von Dienstag bis Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr und während der Veranstaltungen des KFA zu betrachten. (Feiertags geschlossen).Mehr dazu hier: Kultur-Forum-Amthof