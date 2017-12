AT

, Hochrindl 59 , 9571 Hochrindl AT

Hiasl Zirbenhütte , Hochrindl 59 , 9571 Hochrindl AT

Am Freitag, dem 5. Jänner findet das Winterkonzert von Outi und Lee statt.

Auf der Hiaslalm trifft sich Anfang Jänner immer eine bunte Schar in der Hiasl Zirbenhütte zum Lauschen, Jausnen und Chillen und feiert beim traditionellen Winterkonzert mit Outi & Lee in friedlich-fröhlicher Stimmung das Neue Jahr. Beginn ist um 18 Uhr