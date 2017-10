ALBECK. "Die Zollfelder Saitenhüpfer", eine Musikgruppe, die auf typischen Volksmusik-Instrumenten von authentischer Volksmusik bis zur Unterhaltungsmusik alles bietet, präsentiert"Quer ume g´spielt - musikalische Schmankalan aus aller Welt" im Schloß Albeck.Die Musiker aus Kärnten spielen ihre selbst arrangierten Werke bei Konzerten, Gemeinschaftsprojektne mit Chören, auf Geburtstagen, Hochzeiten uvm.

So vielseitig wie ihre Musik ist auch ihre Besetzung: Hackbrett, Zither, Flöte, steir. Harmonika, Hölzernes G´lachter, Mandoline, Gitarre, Bass. Diesmal werden Sie auf eine Reise rund um den Globus mitgenommen.Ohrwürmer wie Tico Tico, Erinnerungen an Zirkus Renz, In the Mood, I will follow him sind genauso im Reisekoffer wie Volksmusik aus aller Welt.Nähere Informationen erhalten Sie im Schl0ß Albeck unter der Nummer 04279/303