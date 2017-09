Frauengesundheit steht auf vielen Beinen

, Hauptpl. , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Was ist Frauengesundheit eigentlich? Was belastet Frauengesundheit? Wie kann ich aktiv Gesundheitshandeln? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie am Mittwoch, 11. Oktober um 19 Uhr beim kostenlosen Info-Abend mit Viola Goetschlckx im Walluschnig Saal im FH-Gebäude in Feldkirchen, Hauptplatz 10.



Die Gesundheit von Frauen wird nicht nur von körperlichen Faktoren beeinflusst, auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen wirken sich auf Frauengesundheit negativ oder positiv aus.



Frauen leben im Allgemeinen gesundheitsbewusster, sie sind aber auch anders krank als Männer. Erstaunliches bringen auch Forschungsberichte ans Licht, den Frauen und Männer werden auch anders „behandelt“.