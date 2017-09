FELDKRICHEn. Der kostenfreie Workshop "Werde, die du bist - ich auf der Suche nach mir", der am Freitag, 6. Oktober von 15-19 Uhr und am Samstag, 7. Oktober von 9-15 Uhr in der Frauen- und Familienberatungsstelle "Lichtblick", Heftgasse 3 in Feldkirchen stattfindet, hilft Ihnen Ihre Ressourcen zu entdecken, sie weiterzuentwickeln und zu finden, was Sie stärkt.:



Erfahren Sie, wie Sie die Veräderungen des alltäglichen Lebens meistern, ohne sich dabei zu verlieren und Ihren Bedürfnissen Raum geben, um gestärkt mit mehr Leichtigkeit und Lebendigkeit zu mehr Lebensfreude zu finden.



Die weiteren Termine werden mit der Gruppe vereinbart



Anmeldung: Lichtblick, Mo./Di./ von 9-12 Uhr und Donnerstag von 14-18 Uhr oder 04276/29829 sowie per Mail an office@lichtblick-fe.at.