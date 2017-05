Eine jugendliche Klangwolke umhüllt Ossiach

08.05.2017, 14:09 Uhr

Das JuBlaMu Feistritz/Drau-Weißenstein unter der musikalischen Leitung von Gernot Steinthaler siegte mit grandiosen 91,67 von möglichen 100 Punkten beim 6. Landjugendorchesterwettbewerb 2017 in der CMA Ossiach und erspielte sich damit die Teilnahme am Bundeswettbewerb in Linz. Die zweithöchste Punkteanzahl erspielte sich knapp gefolgt die KlangWolke aus dem Lavanttal unter der Leitung von Kathrin Weinberger.

Freude, Aufregung und ein wenig Nervosität war in den Augen von 400 jungen Musikerinnen vor Ihrem Auftritt beim Landesjugendorchesterwettbewerb am 7. Mai in der CMA Ossiach zu sehen. Sobald die kleinen Künstler die Bühne betreten hatten, waren alle hoch konzentriert und auf Ihre Töne fokussiert. Das Warten und die monatelangen, anstrengenden Probephasen haben sich gelohnt, denn den zahlreichen Besuchern und der dreiköpfigen Jury wurde von 11 Jugendorchestern ein wahrer Ohrenschmaus dargeboten.Um 13:20 Uhr begannen die diesjährigen Landessieger das JuBlaMu Feistritz/Drau-Weißenstein in der Stufe BJ unter der Leitung von Gernot Steinthaler mit 50 jungen Musikern Ihre beiden Wettbewerbsstücke zu spielen. Mit „Break Up“ von Thomas Asanger und „Harbinger“ von Robert Sheldon erspielte sich das Orchester sagenhafte 91,67 Punkte. Dieses Jugendorchester wird als Punktesieger am 29. Oktober 2017 Kärnten beim Bundeswettbewerb in Linz vertreten.Dieaus dem Lavanttal unter der musikalischen Leitung von Kathrin Weinberger überzeugte mit Ihrer hervorragenden Leistung die Jury und erspielte sich den zweiten Platz mit 91,50 Punkten in der Stufe AJ.Die Jugendorchester können in unterschiedlichen Stufen beim Wettbewerb antreten. Je nach Durchschnittsalter des Orchesters wird in der Kategorie AJ, BJ oder J gespielt.