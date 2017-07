Feldkirchen hat einen 75iger mehr!

22.07.2017, 09:40 Uhr

Gottfried "Gote" Kanduth lud zu seinem Ehrentag ein.

Große Gratulantenschar

ST. RUPRECHT. Vor einigen Tagen feierte der in Feldkirchen und weit über die Bezirksgrenze hinaus bekannte Gottfried „Gote“ Kanduth seinen 75. Geburtstag. Dazu lud er zu einer Feier ins Cafe „Erni“ ein.Neben seiner Familie und Verwandten waren auch viele Freunde gekommen. Auch Vertreter der Stadt Feldkirchen (Bgm. Martin Treffner, Vzbgm. Karl Lang und StR Andreas Fugger) waren anwesend und ließen den Jubilar in ihren Ansprachen hochleben.Die Ortsgruppe St. Ruprecht, vertreten durch den Obmann Peter Neuwirth und Kassier Siegfried Hernler, schloss sich der Gratulantenschar an.