Konzert des Alpe-Adria Jugendsinfonieorchester

24.04.2017, 13:10 Uhr

Musik verbindetDas Jugendsinfonieorchester steht in der Ausbildung eine Stufe über den Regionalorchestern und ist offen für Instrumentalisten aus den Musikschulen Kärntens, der Glasbena šola na Koroškem, des Landeskonservatoriums und Konservatorien Sloweniens, Friaul - Julisch Venetiens und des Veneto. Es soll neben dem gemeinsamen Musizieren und der musikalischen Weiterentwicklung auch Plattform des Dialoges und kulturellen Austausches sein und auf diese Weise zur besseren Verständigung Jugendlicher beitragen.Buntes ProgrammGespielt wurden „Die Unvollendete“, „Slava!“, „Mission Impossibile“ „Pirates of the Caribbean“, “Swansong“ und “For the Love of a Princess” aus Braveheart.