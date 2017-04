Landjugend stellt Maibaum auf

, Feldkirchen in Kärnten AT

Himmelberg , Feldkirchen in Kärnten AT

In der Gemeinde Himmelberg ist es Tradition, dass am 1. Mai die Landjugend Himmelberg für das Aufstellen des Maibaumes verantwortlich ist. Mädlleiterin Sabrina Siutz und Obmann Andreas Regenfelder haben es gemeinsam mit ihren 43 Mitgliedern geschafft einen 29 m langen Fichtenbaum neben dem Sportplatz in Himmelberg aufzustellen. Hilfreich zur Seite stand dabei das Transportunternehmen Weiss. Den Maibaum gespendet hat DI Alberich Lodron. Voriges Jahr feierte die Landjugend ihr 60-jähriges Bestandsjubiläum. Der traditionelle „Tanz in den Mai“ findet am Samstag, den 20 Mai in der Kulturhalle statt.

Regionaut Bruno Zwatz





Bild:

Der Maibaum 2017 steht.

Die Mitglieder der Landjugend haben ihren Teil zum regionalen Brauchtum beigetragen.