Panische Hofreitschule als Exportschlager

Feldkirchen in Kärnten: Stadtsaal | Der Verein Lachen trocknet Tränen mit dem Vorstand rund um den Obmann Peter Michael Kowal (Fockenbauer oder der Vater mit Heckmeck) hat sich zur Aufgabe gemacht Waisenhäuer auf Sri Lanka zu unterstützen.Seit Jahren wird da ein sehr hochkaratig besetztes Benefizcabaret veranstaltet, heuer in Feldkirchen am Freitag, den 13. Oktober. Beim Narrisch Guat Sommercabaret ist ja die panische Hofreitschule vom Narrenkartell Bad Gleichenberg aufgetreten und so gut angekommen, dass die beiden Steirer Peter Siegel und Reinhard Schadler sowie der Kärntner Ilmar Tessmann für ein "Auslandsengagement" gebucht wurden.

Die Familie Kowal hat auch angeboten, nächstes Jahr dafür auch nach Gleichenberg ins Sommercabaret zu kommen.Also viel Spaß und es ist uns eine große Ehre mit vielen bekannten anderen Stars der Faschingsbühne aufzutreten.