Vernissage - Marlies Liekfeld-Rapetti

11.05.2017, 20:53 Uhr

Seit 2016 ist sie wieder zurück in Klagenfurt und das Kultur Forum Amthof durfte die erste größere Ausstellung der Künstlerin präsentieren.n einem Teil der Ausstellung in der Galerie reagiert die Künstlerin auf den Roman von Gertrude Stein „The Making of Americans“, wobei das besondere Augenmerk auf der von Wortwiederholungen geprägten Sprache der Schriftstellerin liegt und visuell umgesetzt wird.

Im bildnerische Projekt mit stark literarischem Bezug bemalt und übermalt Liekfeld-Rapetti die Buchseiten des 2021 Seiten starken Romans mit farbigen, zellförmigen Ovalen, fügt eigene poetische Interpretationen hinzu. Aus handgeschöpftem Papier stellt die Künstlerin wiederum Bücher her, aus denen schematisierte „Urwesensformen" ragen und in einer Installation auf Notenständern präsentiert werden. Begleitet wird die Ausstellung von Bildern, in denen Sprache und Bild, also „sprachsehen“ thematisiert und bildnerisch umgesetzt wird.Im zweiten Teil der Ausstellung im Gwölb und Innenhof entwickelt die Künstlerin die Auseinandersetzung mit dem Märchen „Aschenputtel“, erstmals 2013 im Napoleonstadel in Klagenfurt gezeigt, weiter.Im Gwölb beginnt das Märchen auf hölzernen Schuhsohlen handschriftlichaufgezeichnet, fortgesetzt in den Papierkleidern, Aschekleidern aber auch „schönen“ Kleidern, wobei die Künstlerin in der Wahl der Materialien und der Gestaltung Bezug nimmt auf das Spannungsfeld von Gut und Böse, Schön und Hässlich, „wie im Märchen“.Im Innenhof ergänzen überlange „Aschekleider“ mit handgeschriebenen Texten zu „Aschenputtel“ die Ausstellung.Die Ausstellung ist bis 23. Juni 2017, Di. bis Fr., 15 bis 18 Uhr und während der Veranstaltungen des kfa geöffnet.