Hegering Versammlung und Hegeschau in Sirnitz *

04.02.2018, 18:27 Uhr

Als Gäste begrüßte der Hegeringleiter Landesjägermeister Sepp Monz, Bezirksjägermeister Ewald Pertl, BJm Stv. Schnabl und Hegeringleiterkollegen aus dem Bezirk, sowie alle gekommenen Jägerinnen und Jäger.In seinem Bericht bemerkte Zitterer, dass man beim Rotwildabschuß auf gutem Wege, jedoch bei der Rehwildbejagung man etwas im Hintertreffen sei. In seinen Grußworten an die Hegeringversammlung beleuchtete LJM Stv. Monz die wirtschaftliche Bedeutung der Jagd. BJM Pertl bemerkt in seinen Ausführungen, dass den Wildschadensangelegenheiten derzeit unbedingt große Aufmerksamkeit zuerkannt werden solle. Grußworte überbrachten auch BJM Stv. Schnabl, Ing. Wilfried Mödritscher als Vertreter der Landwirschaftskammer, sowie Dr. Franz Ferstner als Obmann des Kärntner Jägerchores und Herr Pichlkastner als Hundereferent. Schon am Vortag konnte HRL Zitterer die Kinder der Schulklassen und des Kindergartens begrüßen und den Kindern einen kleinen Einblick in das jagdliche Tun vermitteln. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von den Jagdhornbläsern DIANA und dem Gemischten Chor Sirnitz.