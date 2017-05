17 weiße Zicklein geben richtig Gas

11.05.2017, 09:30 Uhr

Ein Zicklein allein kommt selten allein. Aber gleich 17 schneeweiße Jungziegen sind schon eine Herausforderung.

UNTERBERG (fri). Unverhofft kommt oft! Genau das dachte sich Brigitte Mayr, als sie einen Ziegenbock zu ihren Ziegen holte, um für Nachwuchs auf ihrem kleinen Hof in Unterberg zu sorgen. "Im Vorjahr hatten wir drei Zicklein. Heuer waren einige mehr geplant, dass der Bock allerdings ganz schnell ganze Arbeit geleistet hat und elf Ziegen zu Mutterglück verholfen hat, kam selbst für mich überraschend", schmunzelt die Malerin.

Höchste Anspannung

Mutterrolle übernommen

Aus eins mach ...



Zur Sache

Die Milch

Info:

Innerhalb von nur zwei Wochen kamen dann die schneeweißen Zicklein zur Welt. "Für mich eine sehr stressige Zeit. Nachts hielt ich Wache, denn bei einigen Ziegen war es absehbar, dass bei der Geburt mit Schwierigkeiten zu rechnen sein würde", schildert Mayr. So kam es dann auch. Die Tierärztin wurde geholt, denn bei zwei Ziegen musste ein Kaiserschnitt gemacht werden."Gar nicht so einfach, dieses Unterfangen am Hof. Aber Tierärztin Bernadette Latritsch hat die Situation bravourös gemeistert, die Tiere liebevoll behandelt und auch gleich die Nachbetreuung übernommen", bedankt sich die Tierfreundin. Schnell waren Namen für die 17 Zicklein gefunden. Einige von ihnen erhalten auch jetzt noch ihre Milch mit der Flasche: "Durch den Eingriff hat die Mutter zu wenig Milch für die Zwillinge. Nun übernehme ich mit der Flasche für einige Zeit die Rolle der Ernährerin."Seit 16 Jahren gehören Ziegen nun zu ihrem Leben. So viele, nämlich 29 an der Zahl, hatte sie bisher aber noch nie zu versorgen: "Meine erste Ziege war eine Deutsche Edelziege, die ich geschenkt bekam. Nach und nach wurde eben eine kleine Herde daraus."verwendet Brigitte Mayr für die Herstellung von Käse. Weil es für sie aber unmöglich ist alle Zicklein zu behalten, werden gute Plätze gesucht.04276/48 790.