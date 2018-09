18. Drogentoten im Bezirk Feldkirchen gefunden

19.09.2018, 15:51 Uhr

33-jähriger Mann gestorben. Vorläufige Todesursache ist eine Intoxikation.

BEZIRK FELDKIRCHEN. Im Bezirk Feldkirchen ist am Montag ein 33-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Laut Polizei starb der Mann an einem Drogenmix - das hat eine Obduktion ergeben, die Mittwoch durchgeführt wurde.Eine Bekannte, die ihn längere Zeit nicht erreichen konnte, schlug Alarm und verständigte die Polizei.Damit ist er der 18. Tote im Zusammenhang mit Drogen im heurigen Jahr in Kärnten.Eine weitere chemisch-toxikologische Untersuchung folgt.