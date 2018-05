27 neue Wohnungen mit Nähe zum Zentrum

07.05.2018, 06:51 Uhr

3,8 Millionen Euro werden in die Errichtung von 27 Wohneinheiten in der Gendarmeriegasse investiert.

FELDKIRCHEN. Nur wenige Gehminuten vom Hauptplatz entfernt errichtet die gemeinnützige Bauvereinigung "Drau Wohnbau" in der Gendarmeriegasse in Feldkirchen eine neue Wohnanlage mit 27 geförderten Wohneinheiten. Beim Spatenstich betonte Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig die große Bedeutung der zentralen Lage von Wohnanlagen: "Wir gehen bewusst weg vom Bauen auf der grünen Wiese und hin zur Belebung von Stadt- und Ortskernen. Die künftigen Mieter hier in der Gendarmeriegasse können Ärzte, Geschäfte, Ämter und öffentliche Verkehrsmittel zu Fuß erreichen. Darüber hinaus wird ihnen Wohnen in höchster Qualität zu leistbaren Preisen geboten."

Wohnraum für Feldkirchen

Mit Tiefgarage

Der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner berichtete, dass es bereits jetzt zu Baubeginn viele Interessenten für die neuen Wohnungen gibt: "Sowohl die Älteren als auch die Jungen zieht es ins Zentrum. Feldkirchen braucht Wohnraum, wir stellen starken Zuzug aus dem Umland fest. Mit dem neuem Wohnbaukonzept wird auf diesen Trend reagiert."Klaus Wutte und Harald Stranner von der "Drau Wohnbau" bezeichneten die Lage als "ausgezeichnet" und hätten darum das Vorhaben gemeinsam mit dem Feldkirchner Architekten Ernst Roth und den bauausführenden Betrieben gerne umgesetzt. Es werde eine Tiefgarage geben, um trotz beschränkten Platzes auch noch Grünflächen schaffen zu können. Die Wohnungen würden über eine Größe von 50 bis 75 Quadratmeter verfügen, geplant sei die Errichtung einer Pellets-Heizanlage, unterstützt durch Solarenergie.Die gesamten Baukosten belaufen sich auf 3,8 Millionen Euro, die Fertigstellung und damit der Erstbezug sind für Oktober 2019 vorgesehen.