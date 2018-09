93-jährige Pensionistin streifte mit ihrem PKW Radfahrer

09.09.2018, 19:15 Uhr

Bei einem Überholvorgang streifte eine 93-Jährige mit dem Außenspiegel einen Radfahrer. Er stürzte daraufhin.

TAUCHENDORF. Eine 93-jährige Fahrzeuglenkerin aus Feldkirchen fuhr am 09. September um 11.30 Uhr mit ihrem PKW von Fahrtrichtung Feldkirchen kommend auf der B94 Ossiacher Bundesstraße in Richtung Liebenfels.Ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Pörtschach am Wörthersee fuhr zur selben Zeit am rechten Fahrbahnrand der B94 in Richtung Liebenfels. Zwischen Tauchendorf und St. Leonhard setzte die 93-jährige Lenkerin zum Überholvorgang an.

Fahrzeuglenkeri leistete Erste Hilfe

Dabei streifte sie den Fahrradfahrer mit dem rechten Außenspiegel ihres Fahrzeugs. Der 61-jährige Mann kam dadurch mit seinem Fahrrad zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die 93-jährige Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. Sie verständigte die Rettung und leistete mit einem Lenker eines nachkommenden PKW bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe.Der 61-jährige Fahrradfahrer wurde an der Unfallstelle vom Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in das Klinikum Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.