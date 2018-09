12.09.2018, 19:37 Uhr

Jedes Jahr am 2. Samstag im September findet der Almabtrieb in Bad Kleinkirchheim in Mitten der Kärntner Nockberge statt. Das jährliche Ritual ist nicht nur ein Höhepunkt für die Gäste des Ortes, es ist auch ein spezieller Tag für die Bauern der Region." Pepi " und " Theresa" freuen sich schon auf den Almabtrieb.Die Tiere sind festlich geschmückt und freuen sich wieder auf ihren Stall.