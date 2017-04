Als Lehrling mittendrin statt nur dabei

25.04.2017, 06:42 Uhr

Der 16-jährige Friseurlehrling Gregor Kohlweg hat beim Landeslehrlingswettbewerb Rang drei geholt.

Immer interessiert

FELDKIRCHEN/ST. NIKOLAI (fri). Blumen streut Friseurmeisterin Tamara Schindler ihrem 16-jährigen Lehrling Gregor Kohlweg (1. Lehrjahr) aus St. Nikolai, der eben beim Landeslehrlingswettbewerb der Friseure den dritten Platz erringen konnte."Gregor ist seit Februar in unserem Team. Er ist höflich, engagiert und er hat sich sehr gut etabliert", sagt Schindler. "Für uns steht er mittendrin und nicht nur dabei." Weil es, und das weiß die Friseurmeisterin aus Erfahrung, nicht einfach sei gute Lehrlinge zu bekommen, ist sie doppelt stolz. "Wenn junge Menschen Eigeninitiative in den Job mitbringen, dann profitieren wir alle davon."

Kreativ & zielstrebig



Mit Föhn und Kamm

Für Gregor Kohlweg selbst war es nicht immer klar, welche Richtung er beruflich einschlagen sollte. "Ich habe davor eine weiterführende Schule besucht. Bald wurde mir klar, dass dieser Weg nicht der meine war", schildert er. Weil er selbst aktiv wurde, sich geschickt anstellte und die Chefin von seinem Talent überzeugte, war bald eine Lehrstelle gefunden. "Mit gefällt es, dass ich mit Menschen in Kontakt komme und die Arbeit sehr abwechslungsreich ist. Zudem kann man eigene Kreativität einbringen und so die Kunden glücklich machen." Glücklich macht er auch seine Kumpel, die sich gerne ein wenig von Gregor in Sachen neue Trends und Styles verschönern lassen.Noch darf Gregor die Schere bei Kunden nicht wirklich ansetzen, aber am Modellkopf wird eifrig geübt. "Mit Föhn und Kamm ist er jetzt schon eine Klasse für sich und überzeugt alle vollends", ereifert sich seine Chefin. Unterstützung bekam er durch sie auch bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb. Dass es sich gelohnt hat, beweist die Platzierung. "Unsere Aufgabe lautete: Duett komplett. Dabei galt es ein Pärchen so zu stylen, dass es als solches auch zu erkennen war."