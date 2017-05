Arbeitsunfall in einem Hotel auf der Turracher Höhe

08.05.2017, 19:43 Uhr

Bauarbeiter rutschte von Podest ab und stürzte zweieinhalb Meter ab.

Zweieinhalb Meter abgestürzt

TURRACHER HÖHE. Ein 52-jähriger Hilfsarbeiter war am 08. Mai um 13:50 Uhr auf einer Baustelle in einem Hotel auf der Turrach damit beschäftigt Parkettbodenpakete in einem Raum zu verstauen.Die Pakete waren zuvor mit einem Kran auf ein Podest im 3. Stock gehoben worden. Nachdem er das Podest bestieg und das Sicherheitsband der Pakete aufschnitt, rutschten diese seitlich ab und rissen den Arbeiter in die Tiefe. Der Hilfsarbeiter stürzte 2,5 Meter ab und kam rücklinks in einer Bauschuttmulde zum Liegen. Er wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch einen First Responder sowie das Notarztteam des RK1 mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.