Arbeitsunfall in Feldkirchner Betrieb

11.05.2017, 19:46 Uhr

Bei Arbeiten an einer Feinschnittsäge erlitt ein 53-jähriger Feldkirchner schwere Verletzungen.

FELDKIRCHEN. Am 11. Mai um 17.10 Uhr war ein 53-jähriger Mann aus Feldkirchen in einer Firma in Feldkirchen mit Zuschnittarbeiten von Werkstücken an der Feinschnittsäge beschäftigt. Beim Einlegen einer Holzplatte griff er von hinten in die Maschine und schaltete diese zeitgleich ein. Dadurch schloss sich der Druckbalken der Säge, wobei der Mann schwere Verletzungen erlitt.Er wurde von den Sanitätern des Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.