Arbeitsunfall in Glanegg

Kraftfahrer stürzte bei Verladearbeiten in Glanegg auf den Betonboden.

GLANEGG. Ein 45-jähriger Kraftfahrer aus Wolfsberg war am 30. April um 14:40 Uhr mit Verladearbeiten an einem Tierkadavercontainer in der Gemeinde Glanegg beschäftigt.Dabei balancierte er über einen schmalen Steg des Containers und rutschte aus. Er stürzte infolge auf diesen und anschließend auf den Betonboden. Der Kraftfahrer zog sich bei dem Sturz einen Bruch des linken Unterarms zu und wurde nach Erstversorgung vor Ort, mit der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.