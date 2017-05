Auto-Slalom am Falkert lockte die Motorsportfans

12.05.2017, 09:27 Uhr

Slalom wurde am Falkert nicht mit den Skiern, sondern mit Autos gefahren.

Gute Rahmenbedingungen

FALKERT. Das MS Team Cockpit lud kürzlich zum 2. „Race Cup Kärnten“ Bergautoslalom am Falkert ein. Für den Tagesschnellsten ging es auch bei diesem Rennen wieder um den begehrten Bergkristall.Der Obmann des MS Team Cockpit, Hans Winkler, versteht es immer wieder mit seinem Team eine außergewöhnliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. "Das MS Team Cockpit möchte sich bei allen Sponsoren und Gönnern nochmals recht herzlich bedanken und alle wieder für den 20. August in der Wiederschwing zum 5. Lauf des Race Cup Kärnten einladen", sagt Winkler. "Freunde des Motorsports sollten auch dann wieder dabei sein."Tagesbester war in drei Läufen Michael Tuppinger, das Bestzeitfahren gewann Markus Stingl.