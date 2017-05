Brand in einem Siloturm

08.05.2017, 10:38 Uhr

Durch das rasche Engreifen dreier Feuerwehren konnte die Ausbreitung eines Brandes in einem holzverarbeitenden Betrieb verhindert werden.

Vollbrand im Turm

BEZIRK FELDKIRCHEN. In einem holzverarbeitenden Betrieb im Bezirk Feldkirchen wurde am 07. Mai gegen 16 Uhr vom Besitzer selbst eine Überhitzung der Förderschnecke der Hackschnitzelanlage entdeckt. Daraufhin verständigte der Mann sofort die freiwillige Feuerwehr.Beim Eintreffen der FF rauchte es bereits aus dem Hackschnitzelsilo. Beim ersten Löschangriff durch die FF kam es im oberen Bereich des Siloturmes, ausgelöst durch die Sauerstoffzufuhr, zu einer explosionsartigen Verpuffung und anschließend zu einem Vollbrand des Turmes inkl. Filteranlage.Durch das schnelle Reagieren der Feuerwehrmänner konnte der Brand aber rasch eingedämmt und abschließend auch vollständig gelöscht werden. In den Morgenstunden des 08.Mai alarmierte der Besitzer neuerlich die Feuerwehr, da er wieder im oberen Bereich des Silos und der Filteranlage Rauch wahrnahm. Ein neuerlicher Glimmbrand konnte aber rasch gelöscht und die Glutnester entfernt werden.

Schwerer Sachschaden

Durch den Brand entstand an der gesamten Anlage schwerer Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden.Im Einsatz standen 72 Mann und acht Fahrzeuge inklusive Drehleiter der FF Patergassen, FF Reichenau und FF Bad Kleinkirchheim.