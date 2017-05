Bühne frei für kulturelle und kulinarische Genüsse

06.05.2017, 06:50 Uhr

Insgesamt 16 Kulturinstitutionen und neun Genussbetriebe starten mit der Plattform „KULTURgenuss“ in ihre dritte Saison.

MAUTBRÜCKEN (fri). Im historischen Gemäuer, auf der Burg Glanegg, wurde der „KULTURgenuss 2017“ präsentiert. „Unterhalten – lachen – genießen“ heißt es jetzt in Mittelkärnten. Der Kulturgenuss verbindet Theater, Konzerte und Kunst aller Sparten mit kulinarischen Genüssen.Die Tourismusregion Mittelkärnten stellte mit Vertretern der teilnehmenden Kulturinitiativen und „Genusspartnern“ das Programm bei Burgherr Jakob Koschutnig, Obmann des Burgvereins Glanegg, vor. Andreas Duller, Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten, Markus Schoas, Obmann-Stellvertreter der Friesacher Burghofspiele und LAbg. Klaus Köchl, Bürgermeister der Marktgemeinde Liebenfels freuen sich über ein spannendes Programm!

Insgesamt 16 Kulturinstitutionen und neun Genussbetriebe aus den Mittelkärntner Gemeinden starten heuer mit der Plattform „KULTURgenuss“ gemeinsam in ihre dritte Saison. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm: Ein Streifzug durch sämtliche Genres der Unterhaltung – von fröhlichen Komödien bis zu zeitgenössischer Kunst.„Es freut mich sehr, dass diese Initiative so positiv angelaufen ist und zahlreiche Kunst- und Kulturinitiativen, sowie Gastronomiebetriebe mit dabei sind“, sagt Duller. „Unsere Region ist reich an Kulturschätzen, an Burgen und Schlössern und an historischen Bauwerken. In diesem speziellen Ambiente wird Kunst und Kultur für den Zuschauer spürbar und als einzigartiges Erlebnis in Erinnerung bleiben – bei Urlaubern wie bei Einheimischen."Amateurtheater Keck & Co., Friesacher Burghofspiele, Kultur MarktLücke, trigonale, Schloss Albeck, Museum für Quellenkultur, Tonhof, kultur forum amthof, Burg Glanegg, Verein Burgkultur, Theater Geiersdorf, Kulturforum Friesach, Kulturring Schloss Straßburg, Galerie Herzogburg, Verein Mittelalterliches Friesach, Schloss GradesVilla Bucher, Landhotel Seppenbauer, Prechtlhof, Restaurant Bachler, Privatbrauerei Hirt, Gasthof & Fleischerei Seiser, Kunsthotel Fuchspalast, Längseewirte, Hirter Braukeller