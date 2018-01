Die „Gluck Gluck“-Humorshow 2018

08.01.2018, 16:13 Uhr

Der „Fockenbauer“ feiert sein 10-Jahr-Bühnenjubiläum, der „Pisten-Pepe“ kehrt auf die Faschingsbühne zurück – und 13 Programmpunkte stehen auf dem Programm der Feldkirchner Faschingssitzung 2018. Premiere ist am 27. Jänner 2018 im Stadtsaal.

Mit dem Start ins neue Jahr biegen die Faschingsnarren bei den Vorbereitungen für ihre Faschingssitzungen endgültig in die Zielgerade ein. Jene des Feldkirchner Faschingsklubs haben am 27. Jänner 2018 im Stadtsaal Premiere. „Aktuell nehmen wir den Feinschliff an unserem Programm vor“, verratenund, die Programmverantwortlichen des Feldkirchner Faschingsklubs. Das 13 Punkte umfassende Programm hat Bewährtes und Überraschendes zu bieten.

Selbstverständlich dürfen Fixpunkte nicht fehlen. Etwa der Parade-Landwirt Johann Filzmoser vulgo Fockenbauer aus „Steiweag“ (), der heuer sein 10-Jahr-Bühnenjubiläum feiert. Dieses Mal möchte er sich in luftige Höhen begeben und legt sich mit dem Flughafen-Personal () an. Oder der „Pisten-Pepe“ (), der nach einer künstlerischen Pause von einem Jahr auf die Faschingsbühne zurückkehrt, um die Unterschiede zwischen Mann und Frau nach dem Ausgehen zu erläutern. Nicht fehlen darf der „Råder-Sepp“ (), der sich zu den Wurzeln der Narrheit bekennt und der Obrigkeit einmal im Jahr den närrischen Spiegel vorhält, indem er kritische Worte pointiert verpackt ausspricht.Im Auftrag des Humors betreten gleich vier neue Sprechakteure an der Seite von erfahrenen Faschingsnarren die Bühne. Etwa in den Nummern „Die Tiebeltubbies“ mit(neu),(neu) undoder in der Nummer „Scherzblatt“, dem närrischen Pendant zur legendären Kuppel-Fernsehsendung „Herzblatt, mit(neu),(neu) undEin Wiedersehen gibt es mit dem Duo „Jogl & Jaqueline“. Wenn sich die Enkeltochter () in ein Gespräch mit ihrem Großvater () verstrickt, bleibt kein Auge trocken.undschlüpfen in die Rollen von Gemeindebauarbeitern, die sich über Anekdoten aus dem aktuellen Feldkirchner Stadtgeschehen unterhalten. Auf welcher Baustelle sie im Einsatz ist, bleibt noch ein Geheimnis.Für die nötige Abwechslung sorgen Tänze wie der, denmit ihremeinstudiert. Die gestählten Körper der Herren derentführen das Publikum an den Strand Mallorcas. Die Damen derbringen als „Golden Girls“ ebenso Schwung auf die Bühne wie eine Formation um, die mit ihrer Gruppe auf den Spuren des Erfolgsfilms- und -musicals „Grease“ wandelt. Musikalisch runden diedas Programm ab – und die traditionelle, in der sich Stars der Schlagerszene auf der Faschingsbühne ein Stelldichein geben.Fazit: Alle freuen sich mit drei Wörtern auf die Feldkirchner Faschingssitzungen: GLUCK GLUCK – olé!27. Jänner 2018,, 19.30 Uhr28. Jänner 2018,, 14.00 Uhr31. Jänner 2018,, 19.30 Uhr2. Februar 2018,, 19.30 Uhr3. Februar 2018,, 19.30 UhrAlle Sitzungen gehen im Feldkirchner Stadtsaal über die Bühne. Karten sind bei Vizepräsidentinuntererhältlich.