Die Volksschüler nahmen im Hubschrauber Platz

27.04.2018, 06:30 Uhr

Einen Blick in die Welt der Flugretter warfen die Schüler der VS Bodensdorf.

Ein Notfall

BODENSDORF/KLAGENFURT. Im vergangenen Herbst fand in der vierten Klasse der Volksschule Bodensdorf ein interessanter und sehr lehrreicher Vortrag zum Thema Flugrettung in Kärnten statt.Jetzt hatten die Schüler die Möglichkeit dies alles vor Ort zu besichtigen. Beim Besuch des Flugrettungsstützpunktes Christophorus 11 in Klagenfurt konnten die Pädagoginnen, Eltern und Kinder das Geschehen hautnah beobachten. Als "Geschenk" brachten die Kinder selbst gemalte Bilder für die Mosaikgestaltung im Hangar mit, welche bei diesem Besuch überreicht werden konnten. Jedes Kind durfte im Hubschrauber Platz nehmen und es wurden ausführlich die Abläufe eines Einsatzes und die Gerätschaften erklärt. Die Aufregung war groß, als der Pager sich meldete und die Flugretter zu einem Notfall gerufen wurden. Somit konnten die Besucher auch noch den Start des Notarzthubschraubers ganz aus der Nähe erleben.