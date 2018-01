12.01.2018, 17:07 Uhr

Ein Rasenmäher und ein Mountainbike wurden aus einem Gartenhäuschen in Sonnberg gestohlen.

SONNBERG. Zwischen dem 29. Dezember 2017 und dem 12. Jänner 2018 zwängten bislang unbekannte Täter die versperrte Tür zu einem Schrebergartenhäuschen in Sonnberg, Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, gewaltsam auf. Daraufhin stahlen sie aus dem Inneren einen Rasenmäher und ein Mountainbike.Dem 59-jährigen Besitzer entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.