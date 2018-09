Diese Bänder halten alle Haare im Zaum!

21.09.2018, 06:30 Uhr

Ihre Vorliebe für Haarbänder machen Katharina Röttl und Flora Schober zu

einem Geschäft.



Probiert & für gut befunden



Eigendesign



Qualität, die man fühlt

Zur Sache

METZING/FELDKIRCHEN (fri). Haarbänder gibt es viele, aber sehr oft findet man leider nicht das passende Modell. Diese Erfahrung haben zumindest die 24-jährige Katharina Röttl und die 23-jährige Flora Schober gemacht. Was also tun? Ganz einfach, selbst aktiv werden! So haben die beiden modeinteressierten jungen Damen, die sich beide noch in Ausbildung befinden, die Nähmaschinen ihrer Mütter ausgepackt, haben sich in Stoffgeschäften umgeschaut und sind selbst ans Werk gegangen.Und wie es eben so ist, "gut Ding braucht Weile" wurde zuerst probiert. Nach und nach konnten sich die schmückenden und zugleich praktischen Teile sehen lassen. Freunde boten sich als Tester an und so kam die kleine, aber feine Manufaktur ins Laufen. Nun ging es an das Besorgen der Materialien. "Wir kaufen unsere Stoffe direkt im Geschäft. Zuerst einmal wollen wir das Material fühlen und dann kommt unsere Phantasie ins Spiel, denn ein Stoff wirkt am Ballen ganz anders als dann als fertiges Haarband", verraten die junden Frauen, die später beide im sozialen Bereich Fuß fassen wollen – Röttl als Volksschullehrerin und Schober als Sozialarbeiterin."Besonders stolz sind wir auf unsere Bänder mit Eigendesign. Meine Schwägerin Rosanna hat nach unseren Ideen einen Stoff designt. Eine sogenannte Kirchtags-Edition, die sich sehr gut zum Dirndl und Trachtenlook macht. Das kam so gut an, dass Teile davon schon ausverkauft sind", so Röttl und verrät weiter: "Es könnte aber durchaus eine Sonderedition für Weihnachten und Silvester geben." Ein weiteres auffallendes Detail an den Haarbändern ist der Knoten. "Das Turban Haarband ist diese Saison total angesagt. Besonders die vorne geraffte Partie erinnert an das fernöstliche Kleidungsstück."Eines, so betonten sie, war ihnen von Beginn an wichtig. "Wir legen großen Wert auf Qualität, denn schließlich sollen die Trägerinnen und Träger lange Freude an den Bändern haben", sagen Röttl und Schober. Ganz bewusst wenden sie sich auch an das männliche Geschlecht. "Sport ist hier das Zauberwort. Und jeder, der Sport betreibt, weiß, was wir damit meinen. Wir sind dabei auch Modelle für den Winter zu nähen, die dann vor Wind und Kälte schützen sollen." Und weil man schon beim Sport und der Multifunktionalität ist, wird bereits am nächsten Projekt getüftelt. "Es soll ein atmungsaktives Multifunktions-Tuch sein. Man wird von uns hören", lächeln die beiden vielsagend.Die Haarbänder sind entweder direkt bei den Produzenten oder via Internet-Bestellung erhältlich.lockstoffstore.com